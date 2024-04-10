Беленов рассказал, как выбросил весы с балкона, когда выступал за «Кубань»

Голкипер воронежского «Факела» Александр Беленов, выступавший за краснодарскую «Кубань» с 2011 по 2016 год, поделился воспоминаниями, как со злости выбросил весы с балкона, потому что не мог смириться с проблемами в физической форме.

«У нас должен был быть выходной [в «Кубани»]. Сказали, чтобы мы спали и отдыхали. И мы поехали командой на ужин. После ужина приехали и видим в расписании, что утром будут весы. Естественно, я от лица команды совершил это деяние. Понятно, что это неправильно. Прямо в окно с балкона выкинул. Этажа с пятого, наверное», — сказал Беленов в эфире «Матч Премьер».

Александр Беленов также выступал за казанский «Рубин», «Уфу», махачкалинский «Анжи» и московский «Спартак». В нынешнем сезоне 37-летний вратарь принял участие в 18 матчах за «Факел» во всех официальных турнирах и семь раз отыграл «на ноль».