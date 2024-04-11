Игрок «Барселоны» Рафинья оценил свой дубль в матче с «ПСЖ» и статус MVP встречи

Бразильский нападающий каталонской «Барселоны» Рафинья поделился эмоциями после победы над французским «ПСЖ» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. В среду, 10 апреля, «Барселона» выиграла со счётом 3:2. Рафинья оформил дубль и был признан лучшим игроком встречи.

«Это особенный вечер для меня. У нас ещё годы сотрудничества с «Барселоной» по контракту, я планирую выполнить его. Я сделаю всё возможное, чтобы остаться здесь, в «Барсе», на долгие годы!» — приводит слова Рафиньи журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, ответный матч между «Барселоной» и «ПСЖ» пройдёт в городе Барселона (Испания) в следующий вторник, 16 апреля. Эту игру примет стадион «Олимпик Льюис Компанис».