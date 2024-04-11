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Игрок «Барселоны» Рафинья оценил свой дубль в матче с «ПСЖ» и статус MVP встречи

Игрок «Барселоны» Рафинья оценил свой дубль в матче с «ПСЖ» и статус MVP встречи
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Бразильский нападающий каталонской «Барселоны» Рафинья поделился эмоциями после победы над французским «ПСЖ» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. В среду, 10 апреля, «Барселона» выиграла со счётом 3:2. Рафинья оформил дубль и был признан лучшим игроком встречи.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 3
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Рафинья – 37'     1:1 Дембеле – 48'     2:1 Vitinha – 51'     2:2 Рафинья – 62'     2:3 Кристенсен – 77'    

«Это особенный вечер для меня. У нас ещё годы сотрудничества с «Барселоной» по контракту, я планирую выполнить его. Я сделаю всё возможное, чтобы остаться здесь, в «Барсе», на долгие годы!» — приводит слова Рафиньи журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, ответный матч между «Барселоной» и «ПСЖ» пройдёт в городе Барселона (Испания) в следующий вторник, 16 апреля. Эту игру примет стадион «Олимпик Льюис Компанис».

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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