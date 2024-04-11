Луис Энрике прокомментировал поражение в первом матче 1/4 финала ЛЧ с «Барселоной»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике подвёл итоги первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (2:3).

«Итоги матча? Ничего хорошего, если результат не тот, который вам нужен. Хоть мы и провели хорошую игру против очень хорошего соперника, но в целом игра была сложной для нас. Мы перевернули матч во втором тайме, но они забили третий гол, который решил исход сегодня, но не решил ничего в итоге.

Очевидно, что ответный матч будет посвящён мелким деталям. Он станет финальным в этом противостоянии. Мы поедем в Барселону и будем сражаться до конца, поэтому будьте уверены в нашей команде», – приводит слова Энрике AS.

Напомним, ответный матч между «Барселоной» и «ПСЖ» пройдёт в городе Барселона (Испания) в следующий вторник, 16 апреля. Эту игру примет стадион «Олимпик Льюис Компанис».

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