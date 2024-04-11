Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гризманн — после победы «Атлетико» в матче с «Боруссией»: сейчас мне нужно подлечиться

Гризманн — после победы «Атлетико» в матче с «Боруссией»: сейчас мне нужно подлечиться
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал победу команды в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (2:1).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Де Пауль – 4'     2:0 Лино – 32'     2:1 Аллер – 81'    

«Мы победили, и это главное. Жаль, что мы пропустили гол и закончили матч с ощущением, что нас оттесняют. Но главное — выиграть этот первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов, и теперь нам нужно поехать туда и тоже победить. Сейчас мне нужно подлечиться, а затем хорошенько отдохнуть. У нас здесь работают лучшие физиотерапевты в Европе, которые помогут мне восстановиться и подготовиться к субботней игре, что очень важно», — приводит слова Гризманна официальный сайт УЕФА.

Ответный матч между «Атлетико» и «Боруссией» состоится 16 апреля.

Материалы по теме
«Атлетико» идеально провёл тайм с «Боруссией». Но последние минуты — кошмар для Симеоне
«Атлетико» идеально провёл тайм с «Боруссией». Но последние минуты — кошмар для Симеоне

Депай подарил Гризманну кастомный перстень с бриллиантами

Календарь матчей Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов

Мы хотим узнать ваше мнение об эксклюзивном контенте

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android