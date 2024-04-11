Гризманн — после победы «Атлетико» в матче с «Боруссией»: сейчас мне нужно подлечиться

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал победу команды в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (2:1).

«Мы победили, и это главное. Жаль, что мы пропустили гол и закончили матч с ощущением, что нас оттесняют. Но главное — выиграть этот первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов, и теперь нам нужно поехать туда и тоже победить. Сейчас мне нужно подлечиться, а затем хорошенько отдохнуть. У нас здесь работают лучшие физиотерапевты в Европе, которые помогут мне восстановиться и подготовиться к субботней игре, что очень важно», — приводит слова Гризманна официальный сайт УЕФА.

Ответный матч между «Атлетико» и «Боруссией» состоится 16 апреля.

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