Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетико» не проиграл ни одного домашнего матча в плей-офф ЛЧ при Симеоне

«Атлетико» не проиграл ни одного домашнего матча в плей-офф ЛЧ при Симеоне
Аудио-версия:
Комментарии

Мадридский «Атлетико» не потерпел ни одного домашнего поражения под руководством Диего Симеоне в матчах плей-офф Лиги чемпионов. Об этом сообщает Squawka.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Де Пауль – 4'     2:0 Лино – 32'     2:1 Аллер – 81'    

По информации источника, «Атлетико», обыгравший в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов дортмундскую «Боруссию» (2:1), до сих пор с назначения главным тренером аргентинского специалиста в 2011 году не проигрывал в домашних матчах плей-офф турнира. За это время «Атлетико» провёл на «Висенте Кальдерон» и «Цивитас Метрополитано» 17 матчей, в которых одержал 11 побед при шести ничьих. Разница забитых и пропущенных мячей — 20:5.

Ответный матч между мадридским «Атлетико» и дортмундской «Боруссией» пройдёт в следующий вторник, 16 апреля, в Дортмунде и начнётся в 22:00 по московскому времени.

Материалы по теме
Гризманн — после победы «Атлетико» в матче с «Боруссией»: сейчас мне нужно подлечиться
Календарь Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов

Фанаты «Атлетико» продолжают оскорблять игрока «Реала» Винисиуса:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android