«Атлетико» не проиграл ни одного домашнего матча в плей-офф ЛЧ при Симеоне

Мадридский «Атлетико» не потерпел ни одного домашнего поражения под руководством Диего Симеоне в матчах плей-офф Лиги чемпионов. Об этом сообщает Squawka.

По информации источника, «Атлетико», обыгравший в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов дортмундскую «Боруссию» (2:1), до сих пор с назначения главным тренером аргентинского специалиста в 2011 году не проигрывал в домашних матчах плей-офф турнира. За это время «Атлетико» провёл на «Висенте Кальдерон» и «Цивитас Метрополитано» 17 матчей, в которых одержал 11 побед при шести ничьих. Разница забитых и пропущенных мячей — 20:5.

Ответный матч между мадридским «Атлетико» и дортмундской «Боруссией» пройдёт в следующий вторник, 16 апреля, в Дортмунде и начнётся в 22:00 по московскому времени.

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