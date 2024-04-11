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Фанаты «Арсенала» побили болельщика «Баварии» во время матча Лиги чемпионов

Фанаты «Арсенала» побили болельщика «Баварии» во время матча Лиги чемпионов
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Во время первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Баварией» (2:2), который проходил в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув», болельщики «канониров» несколько раз ударили фаната немецкой команды. Об этом сообщает Daily Mail.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
2 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Сака – 12'     1:1 Гнабри – 18'     1:2 Кейн – 32'     2:2 Троссард – 76'    

По информации источника, агрессия была вызвана тем, что болельщикам «Баварии» было запрещено посещать игру после того, как они бросили файер на поле в игре с «Лацио» (3:1) в 1/8 финала. Несмотря на это фанаты «Арсенала» жаловались, что некоторые болельщики «Баварии» всё же проникли на стадион.

Напомним, для «Баварии» было выделено всего 180 билетов для друзей и родственников футболистов, а 20 высокопоставленных сотрудников клуба расположились в ВИП-ложе стадиона.

Отметим, большинство присутствующих фанатов не обращали внимания на драку. Лишь стюарды отреагировали на ситуацию и увели мужчину.

Ответный матч состоится 17 апреля на стадионе «Альянц-Арена».

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