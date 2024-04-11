Фанаты «Арсенала» побили болельщика «Баварии» во время матча Лиги чемпионов

Во время первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Баварией» (2:2), который проходил в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув», болельщики «канониров» несколько раз ударили фаната немецкой команды. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, агрессия была вызвана тем, что болельщикам «Баварии» было запрещено посещать игру после того, как они бросили файер на поле в игре с «Лацио» (3:1) в 1/8 финала. Несмотря на это фанаты «Арсенала» жаловались, что некоторые болельщики «Баварии» всё же проникли на стадион.

Напомним, для «Баварии» было выделено всего 180 билетов для друзей и родственников футболистов, а 20 высокопоставленных сотрудников клуба расположились в ВИП-ложе стадиона.

Отметим, большинство присутствующих фанатов не обращали внимания на драку. Лишь стюарды отреагировали на ситуацию и увели мужчину.

Ответный матч состоится 17 апреля на стадионе «Альянц-Арена».

Фанаты «Баварии» оскорбили игроков «Ман Юнайтед»: