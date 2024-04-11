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Куртуа высказался об ошибке Лунина в матче с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Куртуа высказался об ошибке Лунина в матче с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
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Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался об ошибке одноклубника Андрея Лунина во время первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:3). Напомним, Лунин вовремя не среагировал на удар со штрафного полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы, который открыл счёт на второй минуте встречи.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 3
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Б. Силва – 2'     1:1 Диаш – 12'     2:1 Родриго – 14'     2:2 Фоден – 66'     2:3 Гвардиол – 71'     3:3 Вальверде – 79'    

«Это сложнее, чем кажется на первый взгляд. Как только мяч касается газона, его уже невозможно остановить, потому что он уже над тобой», — приводит слова Куртуа Defensa Central.

Напомним, Куртуа продолжает восстанавливаться после травмы мениска, которую получил 19 марта.

Ответный матч состоится 17 апреля. Встреча пройдёт в Англии, на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

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