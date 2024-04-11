Куртуа высказался об ошибке Лунина в матче с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался об ошибке одноклубника Андрея Лунина во время первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:3). Напомним, Лунин вовремя не среагировал на удар со штрафного полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы, который открыл счёт на второй минуте встречи.

«Это сложнее, чем кажется на первый взгляд. Как только мяч касается газона, его уже невозможно остановить, потому что он уже над тобой», — приводит слова Куртуа Defensa Central.

Напомним, Куртуа продолжает восстанавливаться после травмы мениска, которую получил 19 марта.

Ответный матч состоится 17 апреля. Встреча пройдёт в Англии, на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

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