«Мы с Азмуном принесли чемпионский дух». Лунёв — о возможном чемпионстве «Байера»

Бывший вратарь «Байера» Андрей Лунёв, ныне выступающий за «Карабах», прокомментировал возможное чемпионство леверкузенского клуба в чемпионате Германии.

«Бавария» стоит особняком в Германии. Мы её за скобки выносим, но в остальном «Байер» всегда был крепкой и сильной командой, которая борется за попадание в Лигу чемпионов. И в том числе может бороться за чемпионство. А в этом сезоне все прекрасно видели, что команда отлично играет и добивается положительного результата.

Мы с Азмуном принесли чемпионский дух «Байеру» (смеётся). Если серьёзно, то, честно говоря, не ощущалось, что у «Байера» какие-то там комплексы из-за отсутствия трофеев. Просто ребята в команде в основном молодые. И политика клуба больше ориентируется на сплав опыта и молодости. За счёт этого они добиваются хороших результатов, особенно в этом сезоне. Дай бог, чтобы и в следующих сезонах продолжали также доминировать», — приводит слова Лунёва «Известия».

После 28 туров чемпионата Германии «Байер» набрал 76 очков и занимает первое место. «Бавария» после аналогичного количества игр Бундеслиги заработала 60 очков и располагается на второй строчке.

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