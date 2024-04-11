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«Барселона» одержала первую победу над «ПСЖ» с 2017 года

«Барселона» одержала первую победу над «ПСЖ» с 2017 года
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Закончился первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между французским «Пари Сен-Жермен» и испанской «Барселоной». Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 3
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Рафинья – 37'     1:1 Дембеле – 48'     2:1 Vitinha – 51'     2:2 Рафинья – 62'     2:3 Кристенсен – 77'    

Для каталонской команды эта победа стала первой с 2017 года над «ПСЖ». Тогда испанцы в матче 1/8 финала турнира выиграли со счётом 6:1 и вышли в четвертьфинал по сумме двух встреч, проиграв первую игру со счётом 0:4.

Отметим, с тех пор команды встречались ещё дважды. Обе встречи состоялись в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов – 2020/2021. Тогда по сумме двух матчей в следующую стадия прошли парижане, выиграв в первом матче в столице Каталонии со счётом 4:1 и сыграв вничью в ответной игре.

Напомним, ответный матч между командами пройдёт в Барселоне (Испания) в следующий вторник, 16 апреля. Эту игру примет стадион «Олимпик Льюис Компанис».

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