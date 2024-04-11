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Пол Скоулз раскритиковал игроков «Манчестера Юнайтед» за тренировку в капюшонах

Пол Скоулз раскритиковал игроков «Манчестера Юнайтед» за тренировку в капюшонах
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз раскритиковал нынешних молодых футболистов команды за плохую работу на тренировках.

В соцсетях «МЮ» появились кадры с тренировки, где игроки команды стоят в капюшонах во время рабочего процесса.

«Не против шапок и перчаток, но в капюшонах нормально тренироваться невозможно. Стандарты начинаются на тренировочном поле. Пока!», — написал Скоулз в своих соцсетях.

Фото: Из соцсетей Пола Скоулза

После 31 тура «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в АПЛ с 49 очками. Лидирует в чемпионате «Арсенал» (71 очко).

Следующий матч команда Эрика тен Хага проведёт с «Борнмутом». Встреча состоится 13 апреля на стадионе «Виталити — Дин Корт» в 19:30 по мск.

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