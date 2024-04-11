Автор шутки о Ямале Херман Бургос отреагировал на бойкот со стороны «Барселоны» и «ПСЖ»

Экс-тренер мадридского «Атлетико» и комментатор испанского телеканала Movistar+ Херман Бургос принёс извинения за своё высказывание в адрес 16-летнего вингера «Барселоны» Ламина Ямала, которое привело к бойкоту журналистов телеканала со стороны игроков сине-гранатовых и «ПСЖ» после матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Хотел бы я обладать такими способностями, как у этого парня. Это был комментарий, сделанный без намерения кого-либо обидеть. Мы говорим о футболе, ни о чём другом. Если он почувствовал себя оскорблённым, я сожалею и приношу публичные извинения. Это не было намерением. Иногда юмор приводит к неприятностям. В наше время приходится приспосабливаться ко всему, и это то, что мы делаем», — сказал Бургос в эфире телеканала Movistar+.

Напомним, перед матчем «ПСЖ» — «Барселона» (2:3) экс-ассистент Диего Симеоне в мадридском «Атлетико» Херман Бургос, выступающий в качестве комментатора Movistar+, заявил в прямом эфире, что если у Ямала что-то пойдёт не так в футболе, он всегда может начать попрошайничать. Это привело к бойкоту телеканала со стороны игроков обеих команд после матча.