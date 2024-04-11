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Ледяхов: Абаскаль — не уровень «Спартака». Все нелогичные вещи — в нашем любимом клубе

Ледяхов: Абаскаль — не уровень «Спартака». Все нелогичные вещи — в нашем любимом клубе
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Экс-полузащитник и экс-тренер «Спартака» Игорь Ледяхов оценил уровень нынешнего главного тренера красно-белых — 34-летнего испанца Гильермо Абаскаля.

— Как мне кажется, тренер не соответствует уровню футбольного клуба «Спартак». По подбору-то футболистов команда неплохая, даже без Промеса, но надо выстраивать игру и выжимать из неё максимум. У Абаскаля это не получается.

— Удивлены, что он так долго в «Спартаке» продержался?

— Чему удивляться? Привыкли уже к тому, что все нелогичные вещи происходят в нашем любимом клубе. Логики очень мало во всех действиях менеджмента и тренерского состава, — сказал Ледяхов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Испанский специалист Гильермо Абаскаль возглавляет московский «Спартак» с июня 2022 года. В текущей турнирной таблице РПЛ красно-белые занимают шестое место, набрав 35 очков в 22 матчах.

Полностью интервью с Игорем Ледяховым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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