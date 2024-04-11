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Эмре Джан прокомментировал поражение от «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов

Эмре Джан прокомментировал поражение от «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан высказался о поражении от мадридского «Атлетико» (1:2) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Де Пауль – 4'     2:0 Лино – 32'     2:1 Аллер – 81'    

«Мы должны принять результат этого матча. Здесь непросто играть – «Атлетико» отлично обороняется. Были отрезки, когда они полностью превосходили нас в единоборствах. Так что мы принимаем это поражение.

Исход противостояния еще не решён. Наши игроки немного волновались в начале матча, но после перерыва мы были другой командой. Наши шансы не так уж плохи», – приводит слова Джана официальный сайт УЕФА.

Ответный матч состоится 16 апреля на стадионе «Сигнал Идуна Парк», начало в 22:00 мск.

В 1/8 финала «Боруссия» обыграла ПСВ (3:1), а «Атлетико» оказался сильнее «Интера» (2:2, 3:2 – по пенальти).

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