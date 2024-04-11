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Лига Европы: расписание игрового дня, 11 апреля

Лига Европы: расписание игрового дня, 11 апреля
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Сегодня, 11 апреля, пройдут первые матчи 1/4 финала Лиги Европы.

Лига Европы, 1/4 финала
Расписание игрового дня, 11 апреля
(время — московское)

22:00. «Бенфика» (Португалия) — «Марсель» (Франция);
22:00. «Милан» (Италия) — «Рома» (Италия);
22:00. «Байер» (Германия) — «Вест Хэм Юнайтед» (Англия);
22:00. «Ливерпуль» (Англия) — «Аталанта» (Италия).

Ответные матчи пройдут в следующий четверг, 18 апреля. Финальный матч состоится 22 мая на стадионе «Авива» в столице Ирландии Дублине

Действующим победителем Лиги Европы является испанская «Севилья». В финальном матче сезона-2022/2023 «Севилья» встречалась с итальянской «Ромой». Финал турнира состоялся 31 мая 2023 года на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. «Севилья» одержала победу со счётом 1:1, 4:1 пен.

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