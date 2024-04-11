Луис Энрике объяснил, почему на матч «ПСЖ» — «Барселона» вышел Асенсио, а не Заир-Эмери

Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике рассказал, чем был обусловлен выход Марко Асенсио, а не Уоррена Заира-Эмери в стартовом составе парижан на домашний матч с «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Почему я предпочёл Асенсио Заиру-Эмери? Потому что единственный человек в этом зале, который знает и просматривает все матчи, — это я. Вот почему я тренер. Потому что именно поэтому я работаю так много лет и думал, что это были лучшие и самые подготовленные. Результат дискредитирует мои решения, это очевидно. Я с готовностью принимаю всё, что влечёт за собой поражение. Я прирождённый спортсмен. Я поздравляю соперника», — приводит слова Луиса Энрике AS.

28-летний нападающий «ПСЖ» Марко Асенсио начал матч с «Барселоной» в стартовом составе и был заменён в перерыве при счёте 0:1 на Брэдли Баркола. 18-летний атакующий полузащитник Уоррен Заир-Эмери вышел на замену на 61-й минуте при счёте 2:1.