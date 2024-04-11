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Луис Энрике объяснил, почему на матч «ПСЖ» — «Барселона» вышел Асенсио, а не Заир-Эмери

Луис Энрике объяснил, почему на матч «ПСЖ» — «Барселона» вышел Асенсио, а не Заир-Эмери
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Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике рассказал, чем был обусловлен выход Марко Асенсио, а не Уоррена Заира-Эмери в стартовом составе парижан на домашний матч с «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 3
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Рафинья – 37'     1:1 Дембеле – 48'     2:1 Vitinha – 51'     2:2 Рафинья – 62'     2:3 Кристенсен – 77'    

«Почему я предпочёл Асенсио Заиру-Эмери? Потому что единственный человек в этом зале, который знает и просматривает все матчи, — это я. Вот почему я тренер. Потому что именно поэтому я работаю так много лет и думал, что это были лучшие и самые подготовленные. Результат дискредитирует мои решения, это очевидно. Я с готовностью принимаю всё, что влечёт за собой поражение. Я прирождённый спортсмен. Я поздравляю соперника», — приводит слова Луиса Энрике AS.

28-летний нападающий «ПСЖ» Марко Асенсио начал матч с «Барселоной» в стартовом составе и был заменён в перерыве при счёте 0:1 на Брэдли Баркола. 18-летний атакующий полузащитник Уоррен Заир-Эмери вышел на замену на 61-й минуте при счёте 2:1.

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