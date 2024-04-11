Федотов рассказал, почему Роша не занимался в общей группе ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему защитник армейцев Виллиан Роша не принимал участие в тренировке команды в общей группе.

«Накопившаяся проблема, которая мешает ему на сто процентов выкладываться. Появился небольшой отрезок времени, где эту проблему можно убрать. Он занимается с реабилитологом», — сказал Федотов в эфире «Матч ТВ».

Виллиану Роше 29 лет, за ЦСКА он выступает с 2022-го. В нынешнем сезоне бразилец провёл 28 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2025 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Виллиана в € 7 млн. ЦСКА в следующем матче Российской Премьер-Лиги сыграет с «Локомотивом» на домашней арене. Игра состоится в субботу, 13 апреля.