Ледяхов: в плане спортивного менеджмента «Зенит» работает профессиональнее «Спартака»

Экс-полузащитник и экс-тренер «Спартака» Игорь Ледяхов оценил работу менеджмента красно-белых и «Зенита».

— «Зенит» берёт за € 7 млн вундеркинда Педро, которого явно можно выгодно перепродать, а «Спартак» — почти вдвое дороже Угальде. В чём логика?

— Это показатель работы менеджмента в двух клубах. «Зенит» покупает качественных футболистов и потом выгодно их перепродаёт. У «Спартака» я за последнее время таких историй не помню. Считаю, что за 13 млн, которые отдали за Угальде, можно взять более качественного футболиста. Очевидно, что в плане спортивного менеджмента «Зенит» работает более профессионально.

— Аргументы о том, что у «Зенита» есть деньги, а у «Спартака» — нет, в данном случае несостоятельны?

— Абсолютно. «Спартак» не намного отстаёт от «Зенита» в экономическом плане. Вопрос к компетенции людей, которые выстраивают работу спортивного блока. Пока это у Питера лучше получается, — сказал Ледяхов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.