Валерий Карпин признан лучшим тренером РПЛ в марте

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила, что главный тренер «Ростова» Валерий Каприн был признан лучшим тренером чемпионата страны в марте 2024 года. За него проголосовали все эксперты РПЛ и телеэксперты, а также большинство респондентов со стороны болельщиков.

Напомним, в марте «Ростов» под руководством Карпина провёл три матча, в которых добыл три победы и набрал девять очков. Помимо Валерия Георгиевича, на звание лучшего тренера чемпионата России в марте претендовали ещё четыре специалиста:

Сергей Семак («Зенит», 3 матча, 5 очков, 1-е место);

Марцел Личка («Динамо», 3 матча, 6 очков, 3-е место);

Сергей Ташуев («Факел», 3 матча, 5 очков, 11-е место);

Давид Деограсия («Оренбург», 3 матча, 5 очков, 14-е место).

Напомним, в данный момент «Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.