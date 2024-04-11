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Гендиректор «Пари НН» Мелик‑Гусейнов поздравил Севикяна с дебютным голом за «Ференцварош»

Гендиректор «Пари НН» Мелик‑Гусейнов поздравил Севикяна с дебютным голом за «Ференцварош»
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов поздравил экс‑футболиста нижегородцев Эдгара Севикяна с первым голом в составе «Ференцвароша». Напомним, хавбек отличился в матче 21-го тура чемпионата Венгрии с «Диошдьёром» (2:1).

«Видел гол, направил Эдгару СМС с поздравлениями. Он большая умница, я всегда утверждал это — и когда он был в клубе, и когда ушёл из него. Это талантливый футболист. Дай бог, чтобы у него всё получилось. Вижу перспективы у Эдгара развивать свою карьеру дальше в Европе. Он ещё молодой, у него всё впереди», — приводит слова Мелик-Гусейнова «Матч ТВ».

Армянский футболист перешёл в венгерский «Ференцварош» в зимнее трансферное окно. В составе клуба из Будапешта Эдгар принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых забил один гол. Контакт игрока с венгерским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Севикяна в € 1,8 млн. После 27 туров «Ференцварош» занимает первое место в чемпионате Венгрии, набрав 61 очко.

Венгрия - OTP Банк Лига . 21-й тур
10 апреля 2024, среда. 19:00 МСК
Ференцварош
Будапешт
Окончен
2 : 1
Диошдьёр
Мишкольц
1:0 Варга – 1'     2:0 Севикян – 21'     2:1 Vancas – 56'    
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