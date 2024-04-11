Гендиректор «Пари НН» Мелик‑Гусейнов поздравил Севикяна с дебютным голом за «Ференцварош»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов поздравил экс‑футболиста нижегородцев Эдгара Севикяна с первым голом в составе «Ференцвароша». Напомним, хавбек отличился в матче 21-го тура чемпионата Венгрии с «Диошдьёром» (2:1).

«Видел гол, направил Эдгару СМС с поздравлениями. Он большая умница, я всегда утверждал это — и когда он был в клубе, и когда ушёл из него. Это талантливый футболист. Дай бог, чтобы у него всё получилось. Вижу перспективы у Эдгара развивать свою карьеру дальше в Европе. Он ещё молодой, у него всё впереди», — приводит слова Мелик-Гусейнова «Матч ТВ».

Армянский футболист перешёл в венгерский «Ференцварош» в зимнее трансферное окно. В составе клуба из Будапешта Эдгар принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых забил один гол. Контакт игрока с венгерским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Севикяна в € 1,8 млн. После 27 туров «Ференцварош» занимает первое место в чемпионате Венгрии, набрав 61 очко.