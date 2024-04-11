Бояринцев: Абаскаль на фоне Морено выглядит молодым специалистом

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев высказался в преддверии матча 24-го тура РПЛ, в котором красно-белые встретятся с «Сочи».

«Конечно, несмотря на результаты, «Сочи» выглядит очень хорошо. Считаю, они не случайно отбирают очки. Команда стала очень интересной, и появился рисунок игры. Я не знаю, как можно назвать противостоянием борьбу между двумя испанцами Морено и Абаскалем. Тренер «Сочи» намного опытней и успел поработать в именитых командах. Абаскаль на фоне Морено выглядит молодым специалистом.

У «Сочи» сейчас рубикон. Если «Сочи» не обыграет «Спартак» и потеряет очки дома, то будет очень тяжело спастись. Поэтому для «Сочи» этот матч определяющей и команде нужно побеждать. Естественно, сейчас «Спартак» находится в хорошем психологическом состоянии, потому что была сложная игра с «Динамо», но добились победы. Поэтому «Спартак» поедет в Сочи в хорошем настроении, но игра будет непростой», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.