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В «Оренбурге» заявили, что паводок не окажет влияния на проведение матча с «Пари НН»

В «Оренбурге» заявили, что паводок не окажет влияния на проведение матча с «Пари НН»
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин считает, что паводок в Оренбургской области не окажет влияния на проведение матча 24-го тура чемпионата России с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится в воскресенье, 14 апреля. Начало игры — в 14:00 по московскому времени.

«Команда работает в плановом режиме. Вода в основном в пойме Урала, что касается Оренбурга. Мы уже играли с «Рубином», когда был режим ЧС в Оренбургской области, никаким образом это на матче не сказалось. На игру с «Пари НН» никакого влияния паводок не окажет», — приводит слова Еремякина ТАСС.

«Пари Нижний Новгород» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 28 очков за 22 матча. «Оренбург» находится на 12-й строчке, заработав 23 очка.

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