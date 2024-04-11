Ледяхов: «Зенит» не стал сильнее — просто нет достойных конкурентов

Экс-полузащитник и экс-тренер «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о конкуренции в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. Он отметил, что в этом году «Зенит» не является явным фаворитом РПЛ. Но при этом именно сине-бело-голубые с большой долей вероятности станут чемпионами, так как сейчас нет достойных конкурентов.

«В этом году «Зенит» не такой явный фаворит, как в прошлые сезоны, но, думаю, он своего не упустит. Не то чтобы питерцы стали сильнее — просто нет достойных конкурентов. Я надеялся на «Динамо» в этом плане. В первой части сезона москвичи очень неплохо выглядели, но после зимнего перерыва отчего-то забуксовали», — сказал Ледяхов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.