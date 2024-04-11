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Деменко: если бы российским тренерам давали время как Абаскалю, давно был бы порядок

Деменко: если бы российским тренерам давали время как Абаскалю, давно был бы порядок
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Бывший футболист Максим Деменко считает, что российский специалист Станислав Черчесов является идеальным кандидатом на должность главного тренера московского «Спартака». Сейчас команду возглавляет испанец Гильермо Абаскаль.

«Я уверен на 100%, что Черчесов — идеальный тренер для «Спартака». Я считаю, что Черчесов уже должен тренировать какую-то команду в РПЛ. Я работал со Станиславом Саламовичем и знаю, что у него есть поставленные цели и он тот тренер, который действительно может исправить ситуацию в команде.

Черчесов — очень интересный специалист со своей дисциплиной. Он является авторитетным экс-футболистом и тренером. Поэтому многие моменты он очень хорошо знает. Если бы нашим российским специалистам давали такое же время, как Абаскалю, то давно был бы порядок», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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