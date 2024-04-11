Деменко: если бы российским тренерам давали время как Абаскалю, давно был бы порядок

Бывший футболист Максим Деменко считает, что российский специалист Станислав Черчесов является идеальным кандидатом на должность главного тренера московского «Спартака». Сейчас команду возглавляет испанец Гильермо Абаскаль.

«Я уверен на 100%, что Черчесов — идеальный тренер для «Спартака». Я считаю, что Черчесов уже должен тренировать какую-то команду в РПЛ. Я работал со Станиславом Саламовичем и знаю, что у него есть поставленные цели и он тот тренер, который действительно может исправить ситуацию в команде.

Черчесов — очень интересный специалист со своей дисциплиной. Он является авторитетным экс-футболистом и тренером. Поэтому многие моменты он очень хорошо знает. Если бы нашим российским специалистам давали такое же время, как Абаскалю, то давно был бы порядок», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.