Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ледяхов: игра со «Спартаком» — знаковая для «Сочи». Выиграют — появится шанс вылезти

Ледяхов: игра со «Спартаком» — знаковая для «Сочи». Выиграют — появится шанс вылезти
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-полузащитник и экс-тренер «Спартака» Игорь Ледяхов высказался в преддверии матча 24-го тура РПЛ, в котором красно-белые встретятся с «Сочи».

— «Сочи» с Морено ещё вообще не проигрывал.
— Не проигрывал, но и не выигрывал. А им нужно побеждать — у команды слишком мало очков. Хотя отставание от переходной зоны не такое большое — всего пять очков. В любом случае играть нужно до конца, а там видно будет. Сейчас «Сочи» предстоит знаковая игра — со «Спартаком». Если выиграют, появится шанс вылезти.

— А дальше у них «Урал», «Ахмат», «Факел» — все посильные соперники.
— Правильно. Но «Урал», «Ахмат» — тоже там, борются за выживание. Эти игры для «Сочи» будут ещё сложнее, чем с лидерами. Я по себе это знаю — работал в похожих ситуациях. Соперники не будут играть в красивый футбол — они будут биться за результат, — сказал Ледяхов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
«Черчесов — идеальная кандидатура для «Спартака». Ледяхов грустит, глядя на родной клуб
Эксклюзив
«Черчесов — идеальная кандидатура для «Спартака». Ледяхов грустит, глядя на родной клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android