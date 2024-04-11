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Александр Бубнов: «Динамо» выбывает из чемпионской гонки

Александр Бубнов: «Динамо» выбывает из чемпионской гонки
Марцел Личка и Гильермо Абаскаль
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Бывший футболист Александр Бубнов оценил перспективы московских «Динамо» и «Спартака» в сезоне после дерби в 23-м туре Российской Премьер-Лиги. «Спартак» одержал волевую победу со счётом 2:1.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Чавес – 5'     1:1 Соболев – 74'     1:2 Соболев – 87'    

«По итогам дерби можно сказать, что «Динамо» выбывает из чемпионской гонки и будет бороться только за третье место. Спартаковцы после этой победы тоже могут в принципе претендовать на бронзу», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 22 матча. «Спартак» располагается на шестой строчке, заработав 35 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 44 очка.

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