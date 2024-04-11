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Женская юниорская сборная России разгромила команду Узбекистана U16 со счётом 14:0

Женская юниорская сборная России разгромила команду Узбекистана U16 со счётом 14:0
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались юниорская сборная России U17 и национальная команда Узбекистана U16. Соперницы играли на стадионе Федерации футбола Узбекистана в Ташкенте (Узбекистан). Сборная России одержала победу со счётом 14:0.

В составе россиянок в первом тайме отличились Юлия Соболева, Арина Акатьева, Елена Голик и Екатерина Сарвилина. Во второй половине голами отметились Марианна Будоян (дважды), Дарья Сорокина, Анна Шипулина (дважды), Анастасия Черноусова (дважды), Елена Голик (дважды) и Василиса Авдиенко.

Ранее, 8 апреля, в первом матче команд сборная России одержала победу со счётом 12:0. Четырьмя забитыми мячами отметилась Елена Голик, дубль на счету Кристины Кутафиной. По одному мячу забили Екатерина Сарвилина, Арина Акатьева, Дарья Котлова, Анна Гаврилова, Анастасия Черноусова и Арина Кадигроб.

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