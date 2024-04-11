Отец Севикяна: Эдгар обещал мне подарок на день рождения и сдержал слово — забил мяч

Мартирос Севикян, отец нападающего венгерского «Ференцвароша» Эдгара Севикяна, высказался о первом голе футболиста за новый клуб. Севикян отличился в матче 21-го тура чемпионата Венгрии с «Диошдьёром» (2:1).

«Гол Эдгара — красивый и трудовой. Это то, что он умеет и любит. Обещал папе подарок на день рождения сделать и сдержал слово. Сейчас у Эдгара всё хорошо, адаптируется в Венгрии, всё нравится: команда и город. Всё идёт по плану», — сказал Мартирос Севикян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, 22-летний Эдгар Севикян перешёл в «Ференцварош» в зимнее трансферное окно из «Пари Нижний Новгород». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 1,8 млн. «Ференцварош» занимает первое место в чемпионате Венгрии, набрав 61 очко.