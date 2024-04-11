Григорян: «Ростов» Карпина похож на «Ливерпуль» двух-трёхлетней давности

Российский специалист Александр Григорян прокомментировал выбор Валерия Карпина лучшим тренером марта в Российской Премьер-Лиге.

«В этих матчах качество прессинга – самое высокое за всю историю российского футбола, никому из наших тренеров не удавалось вывести это на такой уровень. По сути дела, очень похоже на «Ливерпуль» двух-трёхлетней давности», — приводит слова Григоряна официальный сайт Российской Премьер-Лиги.

В марте «Ростов» под руководством Карпина провёл три матча, в которых добыл три победы и набрал девять очков. «Ростов» обыграл самарские «Крылья Советов» (2:0), «Краснодар» (2:1) и московское «Динамо» (4:1). Команда Валерия Карпина занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко за 22 матча.