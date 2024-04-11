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Точилин: есть тенденция снижения уровня в РПЛ и Первой лиге — одним решением не исправить

Точилин: есть тенденция снижения уровня в РПЛ и Первой лиге — одним решением не исправить
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Бывший главный тренер «Сочи» и экс-футболист «Динамо» Александр Точилин считает, что уровень игры в РПЛ и Мелбет Первой лиге снижается.

«Есть тенденция снижения уровня футбола, как в РПЛ, так и в Первой лиге. К сожалению, это так. Если говорить о причинах, то в РПЛ, как и любом европейском чемпионате, уровень определяют легионеры. А в Первой лиге — игроки, которые перешли туда с опытом выступления в РПЛ. За счёт них уровень и качество и держатся. Сейчас он действительно опускается. Будем надеяться, что это просто стечение обстоятельств, а в будущем уровень будет расти. Но нет какого-то одного решения, чтобы изменить ситуацию и этот уровень поднять», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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