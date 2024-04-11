Сёмин: пусть Лёша Миранчук забьёт на «Энфилде» — будет праздник у него и у всех нас

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин пожелал полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку забить гол в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с «Ливерпулем».

«Мы все следим за «Аталантой», потому что там играет Миранчук. Будем обязательно болеть сегодня. Шансов у «Аталанты», на мой взгляд, немного, но они есть. Команда предпочитает больше играть в обороне и, может быть, сдержит атаку «Ливерпуля».

Это будет очень важный матч для Алексея и определённый стимул для того, чтобы себя проявить. Для любого футболиста играть против «Ливерпуля» на «Энфилде» — это большой успех, ради этого люди работают и многим жертвуют. Пусть Лёша сегодня забьёт. Это будет замечательно, будет праздник у него и у нас всех», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.