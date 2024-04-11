Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сёмин: пусть Лёша Миранчук забьёт на «Энфилде» — будет праздник у него и у всех нас

Сёмин: пусть Лёша Миранчук забьёт на «Энфилде» — будет праздник у него и у всех нас
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин пожелал полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку забить гол в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с «Ливерпулем».

«Мы все следим за «Аталантой», потому что там играет Миранчук. Будем обязательно болеть сегодня. Шансов у «Аталанты», на мой взгляд, немного, но они есть. Команда предпочитает больше играть в обороне и, может быть, сдержит атаку «Ливерпуля».

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Аталанта
Бергамо, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет очень важный матч для Алексея и определённый стимул для того, чтобы себя проявить. Для любого футболиста играть против «Ливерпуля» на «Энфилде» — это большой успех, ради этого люди работают и многим жертвуют. Пусть Лёша сегодня забьёт. Это будет замечательно, будет праздник у него и у нас всех», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Камоцци: связка Чалов — Миранчук в «Аталанте»? Звучит неплохо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android