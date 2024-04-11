Защитник «Сочи» Кирилл Заика сравнил Бердыева и Морено

Футболист «Сочи» Кирилл Заика сравнил тренерские подходы Курбана Бердыева и Роберта Морено.

«Не люблю сравнивать, у каждого свои требования и взгляды. Наша задача — выполнять то, что просят. Но у Курбана Бекиевича по‑другому выражается требовательность. Где‑то Бердыев более эмоциональный, а Роберто высказывает более на позитиве», — приводит слова Заики «Матч ТВ».

Напомним, Бердыев возглавлял «Сочи» с ноября 2022 года по апрель 2023 года. Южане после 22 матчей Российской Премьер-Лиги заработали 15 очков и располагаются на последней, 16-й строчке. От идущего в зоне стыков, на 14-м месте, «Оренбурга» сочинцы отстают на пять очков. Морено возглавил «Сочи» в декабре 2023 года. Ранее испанский специалист работал с такими командами, как «Гранада», «Монако», «Сельта» и «Рома». Также Роберт возглавлял сборную Испании, под его руководством «Красная фурия» провела девять матчей, одержав в них семь побед и дважды сыграв вничью, и квалифицировалась на Евро-2020.