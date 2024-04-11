Экс-директор «Чайки» назвал имена судей РПЛ, которым давал взятки

Бывший директор футбольного клуба «Чайка» Олег Баян признался, что давал взятки судьям, которые на сегодняшний день продолжают работать на матчах Российской Премьер-Лиги и Кубка России. Функционер назвал конкретные имена арбитров, бравших взятки, — это Роман Сафьян, Антон Фролов, Рафаэль Шафеев.

«Всего в уголовном деле фигурируют 33 человека. Это судьи, их помощники, а также инспекторы матчей. Это именно те арбитры, которые проходили по этому уголовному делу и которые подтвердили, что брали взятку. Они получили от меня деньги и потратили их по своему усмотрению. Некоторые из них, например Рафаэль Шафеев, Роман Сафьян и Антон Фролов, в настоящий момент судят игры Российской Премьер-Лиги. Дело даже не в конкретных персоналиях, дело в системе, которая существует на данный момент и которой никто не хочет уделять должное внимание. Несмотря на то что есть подразделения, которые должны этим заниматься, мы видим, что, по сути этот вопрос пущен на самотёк. Очень хочется, чтобы, приходя на футбол, мы чётко понимали, что здесь по-честному играют две команды, которые рассудит человек, выполняющий честно свою работу», — приводит слова Баяна «РИА Воронеж».