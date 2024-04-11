Прошла жеребьёвка Кубка России среди женских команд

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В среду, 10 апреля, прошла жеребьёвка Winline Кубка России среди женских команд 2024 года. Об этом сообщил официальный сайт Суперлиги.

Кубок России — 2024 среди женских команд

1/16 финала

«Академия футбола» (Тамбов) – СШ «Ротор» (Волгоград)

«Звезда» (Санкт-Петербург) – «Крылья Советов» (Самара)

«Пари НН» (Нижний Новгород) — «Спартак» (Москва)

«Мастер-Сатурн» (Московская область) – «Рубин» (Казань)

«Волгарь» (Астрахань) — «Краснодар»

«Урал» (Екатеринбург) – «Енисей» (Красноярск)

СШ №6 (Улан-Удэ) — «Байкал» (Иркутск)

«Уфа» – ОСШ (Челябинская область)

Матчи 1/16 финала пройдут 8 июня. Отмечается, что остальные восемь команд Суперлиги стартуют с 1/8 финала. Финал Кубка России пройдёт в октябре.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.