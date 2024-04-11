Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Прошла жеребьёвка Кубка России среди женских команд

Прошла жеребьёвка Кубка России среди женских команд
Аудио-версия:
Комментарии

В среду, 10 апреля, прошла жеребьёвка Winline Кубка России среди женских команд 2024 года. Об этом сообщил официальный сайт Суперлиги.

Кубок России — 2024 среди женских команд
1/16 финала

«Академия футбола» (Тамбов) – СШ «Ротор» (Волгоград)
«Звезда» (Санкт-Петербург) – «Крылья Советов» (Самара)
«Пари НН» (Нижний Новгород) — «Спартак» (Москва)
«Мастер-Сатурн» (Московская область) – «Рубин» (Казань)
«Волгарь» (Астрахань) — «Краснодар»
«Урал» (Екатеринбург) – «Енисей» (Красноярск)
СШ №6 (Улан-Удэ) — «Байкал» (Иркутск)
«Уфа» – ОСШ (Челябинская область)

Матчи 1/16 финала пройдут 8 июня. Отмечается, что остальные восемь команд Суперлиги стартуют с 1/8 финала. Финал Кубка России пройдёт в октябре.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.

Материалы по теме
Суперлига перенесла матчи «Звезда-2005» — «Спартак» и «Локомотив» — «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android