Прошла жеребьёвка Кубка России среди женских команд

В среду, 10 апреля, прошла жеребьёвка Winline Кубка России среди женских команд 2024 года. Об этом сообщил официальный сайт Суперлиги.
Кубок России — 2024 среди женских команд
1/16 финала
«Академия футбола» (Тамбов) – СШ «Ротор» (Волгоград)
«Звезда» (Санкт-Петербург) – «Крылья Советов» (Самара)
«Пари НН» (Нижний Новгород) — «Спартак» (Москва)
«Мастер-Сатурн» (Московская область) – «Рубин» (Казань)
«Волгарь» (Астрахань) — «Краснодар»
«Урал» (Екатеринбург) – «Енисей» (Красноярск)
СШ №6 (Улан-Удэ) — «Байкал» (Иркутск)
«Уфа» – ОСШ (Челябинская область)
Матчи 1/16 финала пройдут 8 июня. Отмечается, что остальные восемь команд Суперлиги стартуют с 1/8 финала. Финал Кубка России пройдёт в октябре.
Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.