Гендиректор «Пари НН» рассказал, что Марадишвили будет прооперирован в Германии

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов рассказал, что полузащитник нижегородцев Константин Марадишвили 11 апреля перенесёт операцию в Германии. Напомним, футболист повредил крестообразную связку колена.

«Сегодня Константину предстоит операция в Германии. Через два-три дня он вернётся, если всё пройдет штатно. Всю реабилитацию он будет проходить в России, в Нижнем Новгороде. Повлияет ли травма на арендное соглашение с «Локомотивом»? Пока мы об этом не думаем. Для нас сейчас приоритет — восстановление Константина», — приводит слова Мелик-Гусейнова «Матч ТВ».

Константин Марадишвили является игроком «Локомотива» и выступает за «Пари Нижний Новгород» на правах аренды до лета 2025 года. Ранее сообщалось, что «Пари НН» получил приоритетное право выкупа полузащитника. Если желающих купить Марадишвили не найдётся, то летом 2025-го нижегородцы смогут арендовать игрока ещё на один сезон. Отметим, что после 22 сыгранных матчей в рамках Российской Премьер-Лиги «Пари НН» располагается на 10-м месте в турнирной таблице. В следующем матче внутреннего первенства нижегородцы сыграют с «Оренбургом» на выезде.