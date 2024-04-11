Ледяхов: у «Краснодара» нет опыта борьбы за высокие места. Это может сыграть решающую роль

Экс-полузащитник и экс-тренер «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о смене тренера в «Краснодаре», который борется за чемпионство. Также эксперт отметил, что отсутствие опыта чемпионских гонок может сыграть определяющую роль в турнирном положении «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

«У «Краснодар» убрал тренера, который впервые вывел клуб на первое место и долго удерживал на нём. По каким причинам уволили Ивича, нам неизвестно. Владелец решает. Посмотрим. Смена тренера может отразиться как в лучшую сторону, так и в худшую. Но у «Краснодара» нет опыта борьбы за высокие места. Это может сыграть определяющую роль», — сказал Ледяхов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.