Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин станет отцом

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин и его невеста Алёна Шабурова ждут девочку. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Накануне будущие родители провели гендер-пати на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», где и узнали пол малыша.

«Честно, готовился к мальчику, отвечаю. У нас в семье только пацаны. И у брата сын родился. Это будет первая девочка. Надеюсь, всё будет хорошо, здоровая, красивая, как я (смеётся)», — сказал Тюкавин в видео в телеграм-канале «Динамо».

«Один из главных моментов в жизни молодой семьи. Костя, Алёна, поздравляем вас со скорым пополнением», — написано в сообщении клуба.

Константину Тюкавину 21 год, он является воспитанником «Динамо».

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