Вратарь «Зенита» Адамов: матчи с «Краснодаром» являются принципиальными для меня

Голкипер «Зенита» Денис Адамов высказался в преддверии матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром», который состоится в субботу, 13 апреля. Игра для сине-бело-голубых будет выездной, стартовый свисток арбитра раздастся в 17:00 по московскому времени.

«Является ли противостояние с Матвеем Сафьяновым чем-то принципиальным? Не могу сказать, что конкретно с Матвеем Сафоновым — скорее, с самой командой «Краснодар», потому что я провёл там много времени, состоялся там как человек и как футболист. Это намного больше значит», — приводит слова Адамова официальный сайт «Зенита».

Напомним, после 22 сыгранных в рамках Российской Премьер-Лиги матчей «Зенит» лидирует в турнирной таблице, опережая «Краснодар» на одно очко. Денис Адамов — воспитанник «Краснодара», в нынешнем сезоне он провёл 10 матчей во всех турнирах, четыре их них отстояв «на ноль». Действующий контракт российского голкипера с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2027 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Адамова в € 900 тысяч.