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Вратарь «Зенита» Адамов: матчи с «Краснодаром» являются принципиальными для меня

Вратарь «Зенита» Адамов: матчи с «Краснодаром» являются принципиальными для меня
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Голкипер «Зенита» Денис Адамов высказался в преддверии матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром», который состоится в субботу, 13 апреля. Игра для сине-бело-голубых будет выездной, стартовый свисток арбитра раздастся в 17:00 по московскому времени.

«Является ли противостояние с Матвеем Сафьяновым чем-то принципиальным? Не могу сказать, что конкретно с Матвеем Сафоновым — скорее, с самой командой «Краснодар», потому что я провёл там много времени, состоялся там как человек и как футболист. Это намного больше значит», — приводит слова Адамова официальный сайт «Зенита».

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, после 22 сыгранных в рамках Российской Премьер-Лиги матчей «Зенит» лидирует в турнирной таблице, опережая «Краснодар» на одно очко. Денис Адамов — воспитанник «Краснодара», в нынешнем сезоне он провёл 10 матчей во всех турнирах, четыре их них отстояв «на ноль». Действующий контракт российского голкипера с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2027 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Адамова в € 900 тысяч.

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