Петржела: Алипу нужно решить, что для него важнее — игровая практика или финансы

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о центральном защитнике сине-бело-голубых Нуралы Алипе, который получает мало игровой практики в команде из Санкт-Петербурга. По мнению специалиста, Алипу предстоит принять решение, что для него важнее — хорошие финансовые условия в «Зените» или регулярная игровая практика в другой команде.

«Вероятно, Алип в «Зените» потому, что у него там отличные финансовые условия — и поэтому казахстанца, наверное, не волнует, что играет там не так часто. Ему предстоит решить, что для него важнее — игровая практика или финансы», — приводит слова Властимила Петржелы интернет-портал Legalbet.kz.

В нынешнем сезоне Алип провёл за «Зенит» 27 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.