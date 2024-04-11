Аналитик РФС Штеблов: Федотов местами строгий, но очень коммуникабельный

Аналитик РФС Илья Штеблов охарактеризовал российского специалиста Владимира Федотова, возглавляющего ЦСКА, на начальном этапе его карьеры.

«Какой был ранний Федотов? Уложусь в одно – ТОП! Местами строгий, но очень коммуникабельный. Это сейчас все говорят, что клубам нужно быть более открытыми. А мы запустили в раздевалку новокузнецкое ТВ на весь перерыв ещё 12 лет назад. Все 15 минут камера была в раздевалке.

Это был нонсенс! А Федотов отнёсся абсолютно спокойно и вёл себя абсолютно как всегда – не показушничал. На монтаже нам не пришлось запикивать ни одного слова, мата не было – в этом весь Федотов», — приводит слова Штеблова «РБ Спорт».

Напомним, с 2004 по 2009 год Федотов работал в качестве помощника тренера в «Урале». В 2009 году специалист возглавил екатеринбургскую команду, которой руководил до 2010 года. С 2011 по 2013 год Федотов занимал должность тренера новокузнецкого «Мет-Куза».

С лета 2022 года 57-летний специалист тренирует московский ЦСКА, с которым в минувшем сезоне выиграл Кубок России.

После 22 матчей Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона красно-синие набрали 36 очков и на текущий момент занимают восьмое место. В следующем туре ЦСКА сыграет с московским «Локомотивом». Игра пройдёт 13 апреля в 19:30 мск.