Бояринцев: российские специалисты в Первой лиге пытаются прививать комбинационный стиль

Бывший тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев отреагировал на слова Игоря Ледяхова, ранее возглавлявшего владикавказскую «Аланию» о том, что уровень футбола в Мелбет Первой лиге снизился.

«Ледяхов — опытный специалист и он смотрит на ситуацию в Первой лиге под своим углом. Я же могу сказать, что уровень Первой лиге по сравнению с тем, когда я выходил с «Торпедо» в 2014 году и тренировал в прошлом году стал пониже. Но опять же в этом чемпионате есть хорошие интересные ребята, которые могут пополнить РПЛ. Я думаю, что ФНЛ не сильно изменилась за 10 лет.

Поэтому соглашусь с Ледяховым, определённый регресс есть. Но во многих аспектах есть и прогресс. Появляются хорошие специалисты, которые не играют в «бей-беги», а пытаются наладить комбинационный стиль. Мне кажется, раньше больше команд играло в силовой футбол, сейчас же наши российские специалисты пытаются прививать комбинационный стиль. Очень хорошо, что в Первой лиге за выход в РПЛ борются пять-шесть команд. Из-за этого чемпионат и развязка становятся интересней, а также нет гегемонии одного клуба», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.