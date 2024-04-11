Аршавин прокомментировал выбор Карпина лучшим тренером марта в РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал выбор Валерия Карпина лучшим тренером марта в Российской Премьер-Лиге.

«Ростов» выиграл все три матча, в том числе у двух претендентов на чемпионство – «Краснодара» и «Динамо», поэтому мне кажется, всё очевидно», — приводит слова Аршавина пресс-служба Российской Премьер-Лиги на своём официальном сайте.

В марте «Ростов» под руководством Карпина провёл три матча, в которых добыл три победы и набрал девять очков. «Ростов» обыграл самарские «Крылья Советов» (2:0), «Краснодар» (2:1) и московское «Динамо» (4:1). Команда Валерия Карпина занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко за 22 матча.