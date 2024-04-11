Дмитрий Тарасов: если Галактионов хочет выиграть РПЛ, ему надо вернуть в «Локомотив» меня

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился мнением о том, что нужно сделать главному тренеру железнодорожников Михаилу Галактионову для того, чтобы выиграть титул чемпионов России.

«Не хочу лезть в тренерскую работу и не знаю, является ли проблемной позиция нападающего в «Локомотиве». Тренеру виднее. Но если он хочет выиграть чемпионство, ему нужно вернуть в «Локомотив» меня. Я уже 100 раз об этом говорил. Я точно помогу Галактионову выиграть чемпионат. В качестве игрока или в руководстве — 101%. Сложно будет отказаться от президентства «Родины Медиа». Но если позвонит Галактионов и скажет, что есть задача выиграть чемпионство, я бы договорился», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Тарасов выступал за «Локомотив» с 2010 по 2019 год.

После 22 матчей РПЛ железнодорожники набрали 36 очков и занимают пятое место.