«Ливерпуль» — «Аталанта»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 11 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встретятся английский «Ливерпуль» и итальянская «Аталанта». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд Роуд» в Ливерпуле, Англия. В качестве главного арбитра встречи выступит Халил Умут Мелер (Турция). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В 1/8 финала «Ливерпуль» встречался с чешской «Спартой». Английская команда выиграла обе встречи — 5:1 и 6:1. «Аталанта», в свою очередь, играла с португальским «Спортингом». Первый матч завершился вничью — 1:1, во второй встрече «Аталанта» одержала победу со счётом 2:1.

Ответный матч пройдёт в Италии в четверг, 18 апреля.

Команды встречались между собой в групповом турнире Лиги чемпионов-2020/2021. В первой встрече, проходившей в Ливерпуле сильнее оказались гости — 2:0. В Бергамо мерсисайдцы взяли убедительный реванш, разгромив «Аталанту» со счётом 5:0.