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Куман: слова Хави и Энрике о ДНК «Барселоны»? Её представляют Круифф, Гвардиола и Месси

Куман: слова Хави и Энрике о ДНК «Барселоны»? Её представляют Круифф, Гвардиола и Месси
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Бывший защитник и главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал слова другого экс-тренера сине-гранатовых Луиса Энрике и испанского специалиста Хави, который сейчас возглавляет каталонский клуб, о том, кто лучше всего олицетворяет ДНК этого испанского гранда.

«ДНК «Барселоны»? Есть три человека, которые представляют эту ДНК: Йохан Круифф, Пеп Гвардиола и Лео Месси.

Я видел фотографию Энрике и Хави перед очным матчем их команд. Мне показалось, что они очень хорошие друзья, но за день до этого Луис Энрике сделал несколько неуместных заявлений», — приводит слова Кумана COPE.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в преддверии матча 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона» (2:3) Энрике заявил, что он является специалистом, который лучше всех олицетворяет фирменный стиль сине-гранатовых.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 3
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Рафинья – 37'     1:1 Дембеле – 48'     2:1 Vitinha – 51'     2:2 Рафинья – 62'     2:3 Кристенсен – 77'    
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