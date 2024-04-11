Куман: слова Хави и Энрике о ДНК «Барселоны»? Её представляют Круифф, Гвардиола и Месси

Бывший защитник и главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал слова другого экс-тренера сине-гранатовых Луиса Энрике и испанского специалиста Хави, который сейчас возглавляет каталонский клуб, о том, кто лучше всего олицетворяет ДНК этого испанского гранда.

«ДНК «Барселоны»? Есть три человека, которые представляют эту ДНК: Йохан Круифф, Пеп Гвардиола и Лео Месси.

Я видел фотографию Энрике и Хави перед очным матчем их команд. Мне показалось, что они очень хорошие друзья, но за день до этого Луис Энрике сделал несколько неуместных заявлений», — приводит слова Кумана COPE.

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Напомним, в преддверии матча 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона» (2:3) Энрике заявил, что он является специалистом, который лучше всех олицетворяет фирменный стиль сине-гранатовых.