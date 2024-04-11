«Металлург» в шаге от финала Кубка Гагарина, Хачанов обыграл Медведева. Главное к вечеру
«Металлург» обыграл «Автомобилист» и находится в одной победе от финала Кубка Гагарина, Карен Хачанов обыграл Даниила Медведева, а Виллиана Рошу не устроил предложенный контракт ЦСКА. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 11 апреля.
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