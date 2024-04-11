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Металлург — Автомобилист: плей-офф КХЛ, результат, итоги, голы, Хачанов, Медведев, Алонсо Астон Мартин, Роша ЦСКА

«Металлург» в шаге от финала Кубка Гагарина, Хачанов обыграл Медведева. Главное к вечеру
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«Металлург» обыграл «Автомобилист» и находится в одной победе от финала Кубка Гагарина, Карен Хачанов обыграл Даниила Медведева, а Виллиана Рошу не устроил предложенный контракт ЦСКА. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 11 апреля.

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  • «Металлург» дома победил «Автомобилист» и находится в шаге от финала Кубка Гагарина
  • Игроки НХЛ путём анонимного голосования выбрали самого совершенного хоккеиста лиги
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Теннис

  • Хачанов обыграл Медведева в матче третьего круга «Мастерса» в Монте-Карло
  • Циципас одержал победу над Зверевым и сыграет с Хачановым в 1/4 финала «Мастерса»
  • Новак Джокович вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло, где сразится с де Минором
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