Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник ЦСКА Виллиан Роша сделал татуировку с Кубком России

Защитник ЦСКА Виллиан Роша сделал татуировку с Кубком России
Комментарии

Бразильский центральный защитник московского ЦСКА Виллиан Роша набил татуировку с изображением Кубка России, посвящённую победе армейцев в прошлом розыгрыше турнира.

Фото: ПФК ЦСКА

Напомним, в финальном матче Кубка России сезона-2022/2023 ЦСКА встречался с «Краснодаром». Основное время матча завершилось вничью 1:1, а в серии послематчевых пенальти более точными оказались армейцы – 6:5.

В нынешнем сезоне Роша принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2025 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев.

Материалы по теме
Виллиан Роша готов остаться в ЦСКА на улучшенных условиях контракта — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android