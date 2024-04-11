Защитник ЦСКА Виллиан Роша сделал татуировку с Кубком России

Бразильский центральный защитник московского ЦСКА Виллиан Роша набил татуировку с изображением Кубка России, посвящённую победе армейцев в прошлом розыгрыше турнира.

Фото: ПФК ЦСКА

Напомним, в финальном матче Кубка России сезона-2022/2023 ЦСКА встречался с «Краснодаром». Основное время матча завершилось вничью 1:1, а в серии послематчевых пенальти более точными оказались армейцы – 6:5.

В нынешнем сезоне Роша принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2025 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев.