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Полузащитник «Ньюкасла» Жоэлинтон подписал новый контракт с клубом

Полузащитник «Ньюкасла» Жоэлинтон подписал новый контракт с клубом
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Полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» Жоэлинтон продлил трудовое соглашение с английским клубом. Об этом сообщил официальный аккаунт команды в социальной сети Х (ранее Twitter).

По данным The Athletic, новая сделка бразильского футболиста с английским клубом рассчитана до лета 2028 года.

Напомним, «Ньюкасл Юнайтед» подписал контракт с бразильцем в 2019 году. Тогда трансфер Жоэлинтона стал рекордным для клуба: сделка обошлась англичанам в 36 миллионов фунтов стерлингов. В этом сезоне бразильский футболист провел за «Ньюкасл» 23 матча, в которых забил три мяча и записал на свой счет четыре голевые передачи. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Жоэлинтона сейчас составляет € 42 млн.

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