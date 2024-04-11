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Президент «Барселоны» угостил игроков гамбургерами за победу в матче ЛЧ с «ПСЖ» — AS

Президент «Барселоны» угостил игроков гамбургерами за победу в матче ЛЧ с «ПСЖ» — AS
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заказал футболистам своей команды гамбургеры в одном из французских ресторанов в честь победы в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:3).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 3
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Рафинья – 37'     1:1 Дембеле – 48'     2:1 Vitinha – 51'     2:2 Рафинья – 62'     2:3 Кристенсен – 77'    

По информации источника, после матча Лапорта лично поздравил каждого из игроков, однако не проявлял свойственных ему эмоций.

Напомним, на 37-й минуте нападающий каталонской команды Рафинья открыл счёт и вывел «Барселону» вперёд. В начале второго тайма нападающий парижан Усман Дембеле сравнял счёт. Спустя пару минут португалец Витинья забил второй мяч «ПСЖ» в ворота каталонцев. Ему ассистировал Фабиан Руис.

На 62-й минуте Рафинья оформил дубль с передачи Педри и сделал счёт ничейным. На 77-й минуте защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен забил третий мяч каталонцев и установил окончательный счёт встречи. Голевая в активе Илкая Гюндогана.

Ответная игра состоится 17 апреля.

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