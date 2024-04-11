Винисиус сравнялся c Месси по количеству голевых передач в матчах плей-офф Лиги чемпионов

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор сравнялся с экс-футболистом «Барселоны» Лионелем Месси, ныне выступающим за «Интер Майами», по количеству результативных передач в играх плей-офф Лиги чемпионов. Об этом информирует DataFut в соцсети Х (ранее Twitter).

Винисиус и Месси сделали по 12 ассистов в матчах плей-офф данного соревнования, однако аргентинскому нападающему понадобилось на это 79 игр, в то время как вингер «сливочных» достиг такого же показателя за 22 встречи.

Винисиус оформил первую результативную передачу в матче плей-офф Лиги чемпионов в 2019 году, когда в 1/8 финала этого соревнования «Реал» выиграл у «Аякса» со счётом 2:1. Всего в самом престижном европейском клубном турнире бразилец сыграл в 52 матчах, в которых забил 18 голов и сделал 22 ассиста.