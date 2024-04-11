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Фанат «Вест Хэма» получил серьезные травмы перед матчем своего клуба

Фанат «Вест Хэма» получил серьезные травмы перед матчем своего клуба
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Болельщик «Вест Хэма» был госпитализирован после того, как его сбила дорожно-уборочная машина. Инцидент произошел перед матчем английского клуба с леверкузенским «Байером» в рамках четвертьфинала Лиги Европы, на который и направлялся фанат. Об этом сообщает Metro.

68-летний мужчина был сбит на пешеходном переходе недалеко от Кельнского собора. Полицейские заявили, что болельщик «Вест Хэма» получил «травмы, опасные для жизни».

После столкновения машина врезалась в столб, в результате чего пострадал и водитель транспортного средства. О состоянии обоих участников инцидента пока информация не сообщается.

Напомним, леверкузенский «Байер» проведет матч с лондонским «Вест Хэмом» сегодня, 11 апреля, в рамках четвертьфинала Лиги Европы. Встреча пройдет на стадионе «Бай-Арена» в 22:00 мск. Ответная встреча команд состоится 18 апреля в Лондоне.

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